El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dejando paso a un cielo despejado que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 7:02, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:59, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se espera una temperatura de 19°C. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 18°C entre las 02:00 y las 03:00.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.