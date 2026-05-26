El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 18°C en las primeras horas, lo que sugiere un inicio de día fresco pero cómodo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22°C hacia el mediodía, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 25°C entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Esta brisa ayudará a mitigar el calor, haciendo que las condiciones sean aún más placenteras para quienes decidan salir a disfrutar del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C hacia las 23:00 horas, con un cielo que seguirá despejado, ideal para observar las estrellas.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente variable, con intervalos nubosos que dominarán la mañana y la primera parte de la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un ambiente más despejado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.