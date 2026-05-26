El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se espera una temperatura de 19°C. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 18°C entre las 02:00 y las 03:00.

A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 16°C a las 05:00 y los 15°C entre las 06:00 y las 07:00. Durante estas horas, la humedad relativa será alta, alcanzando el 97% a las 06:00, lo que podría generar bruma y niebla en algunas áreas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la visibilidad mejorará y el cielo se mantendrá mayormente despejado.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 16°C y subiendo gradualmente hasta llegar a los 27°C en la tarde, entre las 17:00 y las 18:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que bajará del 100% en la mañana al 39% hacia la tarde. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracterizará por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar del buen tiempo, aprovechando las horas de sol y la calidez de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde, y posteriormente, se estabilizará en torno a los 28 grados durante la tarde.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.