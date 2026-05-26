El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Oia se verá envuelta en un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondan el 83% y 87%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 51% al final de la jornada. Esto permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente durante las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma será un fenómeno recurrente en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 8:00, el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un día soleado con algunas nubes altas que no interrumpirán la luz solar.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas del día. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o deportes en el mar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre sin preocupaciones por cambios climáticos inesperados.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. Se recomienda a todos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de las maravillas que ofrece este encantador lugar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos de intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante la noche, el cielo se mantuvo despejado, lo que permitió que las temperaturas se mantuvieran agradables. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y 25 grados a las 13:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.