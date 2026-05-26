El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante la noche, el cielo se mantuvo despejado, lo que permitió que las temperaturas se mantuvieran agradables. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 57% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un ambiente cómodo para disfrutar del día.

No se prevén precipitaciones en O Rosal, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para quienes deseen realizar excursiones o paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un aspecto mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de un picnic o una caminata al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Oia se verá envuelta en un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y 25 grados a las 13:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.