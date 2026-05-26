El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 17 grados a las 03:00 y 16 grados entre las 04:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 08:00. A medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 29 grados entre las 17:00 y las 18:00. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% a las 00:00 y alcanzando un 99% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 35% hacia las 20:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 26 km/h por la tarde. Esto generará una brisa agradable que complementará las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, O Porriño se prepara para un día de clima cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y descenderá hasta un 36% hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.