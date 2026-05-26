El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto en las horas centrales, pero las condiciones mejorarán hacia la noche, con un regreso a cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% al final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades en la costa, ya que el viento puede ser más intenso cerca del mar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes deseen salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo una vista clara del atardecer, que se producirá a las 22:01. Este será un momento perfecto para disfrutar de un paseo por la playa o simplemente relajarse en un entorno natural.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una jornada ideal para actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá lluvias que interrumpan los planes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.