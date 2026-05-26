El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, con una temperatura de 19 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se tornará nuboso, especialmente durante las primeras horas, pero se espera que a partir del mediodía y hasta la tarde, el sol brille con fuerza, ofreciendo cielos despejados y agradables.

La temperatura irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 16 grados a media tarde, y subiendo nuevamente hasta los 24 grados en las horas más cálidas del día. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% y descendiendo gradualmente hasta un 63% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este a 3 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas centrales del día, se prevé que el viento sople desde el noreste a velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a oeste, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:59.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un pronóstico tan favorable, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos de intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente despejadas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy en Vigo, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.