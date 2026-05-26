El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 75% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 36%, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma y la niebla podrían aparecer en las primeras horas, especialmente entre las 02:00 y las 04:00, aunque se disiparán rápidamente, dando paso a un cielo más claro.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando hasta 7 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del sur. Esto proporcionará una brisa fresca que será muy apreciada en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados . Este calor será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 21 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 21:59.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 17 grados a las 03:00 y 16 grados entre las 04:00 y las 06:00.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

El día de hoy en Vigo, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.