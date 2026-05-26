El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se anticipan intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avanza el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 26°C por la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A medida que el día avance hacia la tarde, el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y la ausencia de niebla o bruma permitirá disfrutar de vistas despejadas.

El amanecer se producirá a las 07:02 y el ocaso a las 22:00, brindando largas horas de luz solar para disfrutar. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior. Con un tiempo tan favorable, es recomendable aprovechar al máximo las horas de sol y disfrutar de la belleza natural que ofrece Moraña en esta época del año.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente despejado con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable para los residentes y visitantes.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la nubosidad será variable, con predominancia de cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.