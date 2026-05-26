El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde, y posteriormente, se estabilizará en torno a los 28 grados durante la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento también podría contribuir a que la sensación térmica sea más cálida en ciertos momentos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:59. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento suave que aportará un toque de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se presentan.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se espera una temperatura de 19°C. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 18°C entre las 02:00 y las 03:00.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.