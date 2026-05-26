El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, lo que es ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 23 grados hacia la tarde y bajando a 21 grados al caer la noche. La puesta de sol está programada para las 22:00, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la playa, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables que se presentan.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con algunas brumas en las horas de la madrugada y la mañana, especialmente entre las 2 y las 3 de la mañana. Sin embargo, estas condiciones no afectarán significativamente la visibilidad.

El día de hoy en Vigo, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.