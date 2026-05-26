El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 17 grados a media tarde. Sin embargo, el tiempo seguirá siendo agradable, con cielos poco nubosos en las horas centrales del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la claridad del paisaje.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 22:00 horas.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la zona.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente despejado con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable para los residentes y visitantes.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.