El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 80% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 94% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones mejorarán a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día progrese, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su máximo de 23 grados .

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que requiera un tiempo agradable.

A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 12:00 horas y bajando a 14 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 22:00 horas. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Meaño, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y acogedor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.