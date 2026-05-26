El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 24 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (79%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 56% hacia las 5 de la tarde. Esto sugiere que, a pesar de la calidez, el ambiente se sentirá más seco a medida que el día avance.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se prevé una brisa suave proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. A medida que el día progrese, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Marín disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, con un cielo que, aunque en la tarde podría presentar algunas nubes altas, no afectará la claridad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 22:00 horas. En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, viento suave y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 18°C en las primeras horas, lo que sugiere un inicio de día fresco pero cómodo.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente variable, con intervalos nubosos que dominarán la mañana y la primera parte de la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un ambiente más despejado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.