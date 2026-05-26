El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 53% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 26 grados a las 16:00.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para alterar el ambiente mayormente cálido y soleado que se espera. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el este y moviéndose hacia el suroeste, lo que podría ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Lalín pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:59, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas suaves de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia las 2 de la tarde, y alcanzando los 25 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se han registrado en la noche darán paso a cielos despejados, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Este aumento de temperatura será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se sentirá cálido pero no excesivamente caluroso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.