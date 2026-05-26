El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las playas de la isla.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento moderado también podría ser favorable para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la vela.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por la costa, excursiones en bicicleta o simplemente disfrutar de un día de playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 22:01. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 20 grados hacia la medianoche. La noche será tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto en las horas centrales, pero las condiciones mejorarán hacia la noche, con un regreso a cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 22 grados.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.