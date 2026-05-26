El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, la nubosidad aumentará, con un cielo que se tornará nuboso y muy nuboso en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , siendo la tarde el momento más cálido, con un pico de 23 grados a las 19:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 90% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría traer consigo cambios en las condiciones meteorológicas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 2 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste, con ráfagas que alcanzarán los 23 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La salida del sol se producirá a las 07:06 horas, mientras que el ocaso será a las 21:59 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente despejado con un aumento de nubosidad hacia la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Oia se verá envuelta en un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante la noche, el cielo se mantuvo despejado, lo que permitió que las temperaturas se mantuvieran agradables. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y 25 grados a las 13:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.