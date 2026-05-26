El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente despejadas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 25 grados en las horas centrales del día. Esta variación térmica sugiere un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas, cuando las temperaturas son más frescas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 63% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del este y noreste, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas centrales, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en el exterior. La visibilidad mejorará notablemente después de la niebla matutina, permitiendo disfrutar de los paisajes de Gondomar sin restricciones.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se espera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos de intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, con una temperatura de 19 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se tornará nuboso, especialmente durante las primeras horas, pero se espera que a partir del mediodía y hasta la tarde, el sol brille con fuerza, ofreciendo cielos despejados y agradables.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y descenderá hasta un 36% hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.