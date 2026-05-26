El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas suaves de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia las 2 de la tarde, y alcanzando los 25 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 85% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 44% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas pico. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 68% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Forcarei podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y sin interrupciones.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Predominará el viento del sur-suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se cubra de nubes, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se han registrado en la noche darán paso a cielos despejados, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.