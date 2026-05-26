El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. En la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 1 a 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

Los momentos más cálidos del día se producirán entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 27 grados. Este será el momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo cálido y seco que se prevé para hoy.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la nubosidad será variable, con predominancia de cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, con una temperatura que rondará los 19 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos que se han registrado en la noche darán paso a cielos despejados, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.