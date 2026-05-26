El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la nubosidad será variable, con predominancia de cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. La dirección del viento sugiere que será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan condiciones adversas.

El amanecer se producirá a las 07:02 y el ocaso a las 22:00, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Cuntis.

En resumen, el tiempo de hoy en Cuntis será mayormente soleado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 26 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se anticipan intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avanza el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 26°C por la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.