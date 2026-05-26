El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con algunas brumas en las horas de la madrugada y la mañana, especialmente entre las 2 y las 3 de la mañana. Sin embargo, estas condiciones no afectarán significativamente la visibilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 19 grados, descendiendo a 16 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 98% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 62% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y acogedor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.