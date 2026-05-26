El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente despejado con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 24 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 26 grados hacia las 15:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados hacia las 18:00 horas y bajando a 24 grados al final del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 78% y alcanzando un pico del 95% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort a medida que las temperaturas aumentan.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h entre las 15:00 y 16:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el tiempo favorable. Recuerde hidratarse y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se anticipan intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avanza el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 26°C por la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 26 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.