El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos de intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que suba hasta los 20 grados. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre 21 y 22 grados, lo que hará que sea un día ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde y entrada la noche, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, que podría bajar a 20 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% por la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día, aunque la brisa marina ayudará a mitigar este efecto.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando de dirección oeste y noroeste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

A medida que el sol se ponga a las 21:59 horas, el cielo se irá despejando, permitiendo que las estrellas sean visibles en la noche. La temperatura descenderá a unos agradables 18 grados, creando un ambiente perfecto para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la costa. En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente despejadas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, con una temperatura de 19 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se tornará nuboso, especialmente durante las primeras horas, pero se espera que a partir del mediodía y hasta la tarde, el sol brille con fuerza, ofreciendo cielos despejados y agradables.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Oia se verá envuelta en un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.