El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 65% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos, alrededor del 33% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Es recomendable que los residentes y visitantes de As Neves se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 8°C hacia la madrugada. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la visibilidad será óptima.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a todos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 20 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 01:00, se espera que la temperatura baje a 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 03:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.