El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

Hoy, 25 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos que podrían dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 62% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, el viento será mayormente suave, lo que permitirá disfrutar de un día agradable sin interrupciones significativas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, aunque hay un 25% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, es recomendable estar preparado por si acaso se presentan algunas lluvias ligeras en la tarde.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, aunque se recomienda estar atento a la posible llegada de nubes y ligeras lluvias en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de llevar un paraguas por si acaso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.