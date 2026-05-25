El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 56% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría aparecer en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras, aunque no se espera que afecte significativamente la visibilidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento suave será ideal para disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán favorables, y cualquier tormenta que pudiera desarrollarse no debería ser intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a última hora del día. La puesta de sol se producirá a las 22:00, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en la costa.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se perfila como cálido y mayormente soleado, con algunas nubes y la posibilidad de bruma en la mañana. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que hará más placentera la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20°C, que se mantendrá similar durante la primera parte del día, alcanzando los 19°C a las 02:00 y 03:00 horas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

Hoy, 25 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos que podrían dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.