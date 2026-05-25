El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 21 grados a las 22:00 horas. La nubosidad persistirá, aunque se espera que las lluvias sean escasas y no generen acumulaciones significativas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunas áreas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta como una jornada mayormente cálida y húmeda, con cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol por la mañana y estar preparados para un cambio en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avanza el día, se espera que la bruma y la niebla, que han sido características en las primeras horas, den paso a intervalos nubosos, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Redondela, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.