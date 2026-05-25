El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando con intervalos de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé una temperatura de 27 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 59% por la mañana y alcanzando un 73% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se anticipa que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 85% de probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del oeste y noroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 15% entre las 20:00 y las 02:00 horas, aunque no se prevén fenómenos severos. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la nubosidad en ciertos momentos del día.

Los amaneceres en Vila de Cruces serán a las 07:01 y los atardeceres a las 21:58, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta. En resumen, un día de primavera con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 75% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados en las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.