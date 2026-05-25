El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando hasta un 71% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que algunos ciudadanos se sientan incómodos, por lo que se recomienda mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una probabilidad del 20% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, así como un 10% entre las 20:00 y las 02:00. Aunque las probabilidades son bajas, es aconsejable estar preparados por si acaso.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las zonas costeras. Este viento suave será ideal para disfrutar de un paseo por la playa o por el puerto.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con intervalos nubosos que podrían hacer que las temperaturas desciendan a unos agradables 21 grados. La visibilidad se verá afectada por la posible aparición de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría dificultar la conducción en algunas áreas.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, con un ligero aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche. Sin lluvias significativas a la vista, será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de bruma.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avanza el día, se espera que la bruma y la niebla, que han sido características en las primeras horas, den paso a intervalos nubosos, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.