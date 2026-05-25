El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Valga se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C a las 21°C durante la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 57% y aumentará gradualmente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 28°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 54% durante la tarde. El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 10 y 14 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

Durante la tarde, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 60% de posibilidad de que se registren algunas gotas entre las 14:00 y las 20:00 horas, pero en general, el día se mantendrá seco. Las condiciones de visibilidad serán buenas, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 55% al final del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. El viento, que durante el día ha sido moderado, se calmará un poco hacia la noche, con velocidades que rondarán los 5 km/h.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un ligero aumento de nubosidad por la tarde. Aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia, es poco probable que afecte las actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, especialmente durante las horas centrales del día, y mantenerse hidratados ante el calor que se espera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que rondarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20°C, que se mantendrá similar durante la primera parte del día, alcanzando los 19°C a las 02:00 y 03:00 horas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente estable y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.