El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la madrugada y la mañana, el estado del cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 20 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 28 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del suroeste que alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h. Esta combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias hacia el final de la tarde, aunque las probabilidades son muy bajas, situándose en un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es poco probable que se produzcan tormentas o lluvias significativas.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre podrán disfrutar de un día espléndido, con un sol radiante y temperaturas agradables. Sin embargo, se aconseja estar atentos a la evolución del cielo en las horas de la tarde, ya que podrían aparecer algunas nubes que, aunque no traerán lluvia, podrían modificar la luminosidad del día.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la belleza de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 17 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.