El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a media mañana, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente hasta un 54% hacia el final del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. En las horas pico, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 20 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:58. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No se prevén lluvias ni tormentas, lo que garantiza un día soleado y cálido, ideal para paseos, deportes o reuniones familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o explorar los encantos del municipio.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la madrugada y la mañana, el estado del cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.