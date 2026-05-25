El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, aunque las nubes irán aumentando conforme se acerque la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 50% de posibilidades de lluvia. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Soutomaior lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando un 68% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más calurosas del día. La combinación de calor y humedad podría generar un ambiente algo bochornoso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para refrescar el ambiente, sí aportará algo de alivio en los momentos más cálidos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, con una disminución de la nubosidad y una temperatura que descenderá a unos agradables 21 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la noche, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:58 horas.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera, temperaturas cálidas y un viento suave. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y bajando a un 54% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más llevadera.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Redondela, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.