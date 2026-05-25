El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados en las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 27 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de intervalos nubosos, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 42% y el 77%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 90% de probabilidad de que se registren lluvias escasas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos en que las temperaturas sean más elevadas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que se despejará gradualmente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:58 horas, marcando el cierre de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer menos brillante de lo habitual. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con nubes altas dominando el cielo.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando con intervalos de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé una temperatura de 27 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.