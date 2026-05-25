El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Sanxenxo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, y se prevé que el cielo se mantenga en su mayoría con intervalos nubosos, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a esa cifra hasta la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que permitirá una sensación más agradable y menos densa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que estas sean poco probables y no afecten de manera notable a la jornada.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo parcialmente nublado, temperaturas cálidas y un viento suave hará que sea un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se situará en torno a los 20 grados , con una ligera brisa proveniente del este, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h.

Hoy, 25 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.