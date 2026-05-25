El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 02:00 y las 05:00, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 30°C, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, alrededor de las 17:00. En la mañana, los termómetros marcarán unos agradables 20°C, descendiendo ligeramente a 19°C en las primeras horas. A medida que el día avance, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29°C a las 14:00 y 30°C a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 38% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 46% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en las horas más cálidas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 30% de posibilidad, aunque no se prevén lluvias significativas.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 02:00 y las 07:00, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados en la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados en la madrugada y descenderá ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 17 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.