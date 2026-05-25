El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 17 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, alcanzando temperaturas de hasta 22 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que permitirá que el calor se sienta más intenso. El viento, que soplará desde el sureste a una velocidad de 6 km/h, será suave y no generará incomodidad.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados . Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevén intervalos nubosos que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esto, la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 35% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque es poco probable que se materialice. La humedad relativa descenderá a niveles de alrededor del 46%, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco.

El viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h desde el suroeste, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 64% hacia el final del día.

En cuanto a la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 20 grados , lo que hará que la velada sea cálida y cómoda. En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en Salceda de Caselas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin lluvias significativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 02:00 y las 05:00, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la madrugada y la mañana, el estado del cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.