El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevé la aparición de niebla y bruma, especialmente entre las 2 y las 7 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados durante estas horas, con un aumento gradual hacia el mediodía.

A medida que el día avanza, el cielo se tornará nuboso, con intervalos de nubes que se extenderán desde las 2 de la tarde hasta la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 24 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque esto no debería afectar de manera considerable las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, pero sin indicios de lluvias. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de una noche tranquila en Ribadumia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados, ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 25 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos que podrían dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.