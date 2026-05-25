El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Redondela, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 50% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 27 grados, lo que podría generar un ambiente cálido y húmedo, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 78%.

El viento soplará de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible mejora del tiempo hacia la noche.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 21:58.

Es importante que los habitantes de Redondela se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre, ya que las lluvias podrían ser un factor a considerar en la tarde. En general, se prevé un día cálido con algunas variaciones en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que caracteriza a la primavera en esta región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y bajando a un 54% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más llevadera.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.