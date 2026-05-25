El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo variado que alternará entre momentos de sol y nubes. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, comenzando en un 72% y aumentando hasta un 96% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará del suroeste a una velocidad de 6 km/h. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a la niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas.

A partir del mediodía, se prevé que el cielo comience a despejarse, aunque todavía habrá intervalos nubosos. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con 26 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que la probabilidad de precipitación aumenta a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, y se espera que a las 21:00 horas, cuando el sol se ponga, la temperatura esté en torno a los 24 grados.

La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que rondarán los 21 grados. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la noche. En resumen, Pontevedra vivirá un día con un tiempo cambiante, donde la combinación de nubes, sol y la posibilidad de algunas lluvias ligeras marcarán la pauta. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol que se presenten.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 25 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados y descendiendo ligeramente a 20 grados en las horas posteriores.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.