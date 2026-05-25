El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente estable y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a la previsión de viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento hasta un 25% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propensas a tormentas. Esto sugiere que, si bien podrían aparecer algunas nubes, la probabilidad de que se materialicen en lluvia es mínima.

La noche caerá con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para paseos nocturnos. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 20°C, lo que contribuirá a una velada agradable.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del sur. Las condiciones climáticas son favorables para actividades al aire libre, y aunque se prevén algunas nubes en la tarde, no se esperan lluvias significativas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20°C, que se mantendrá similar durante la primera parte del día, alcanzando los 19°C a las 02:00 y 03:00 horas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Cuntis un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 27 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Valga se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C a las 21°C durante la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 57% y aumentará gradualmente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.