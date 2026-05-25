El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados en la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados en la madrugada y descenderá ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 78% en la madrugada, pero se espera que disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

A partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que traerá intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste y su velocidad se mantendrá moderada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en la mañana, pero podría aumentar en la tarde, coincidiendo con la llegada de las nubes y la posibilidad de lluvia. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que la jornada, aunque podría verse interrumpida por algunas gotas, no se verá afectada de manera significativa.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con un cambio en las condiciones hacia la tarde que podría traer algo de lluvia. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día de calor, pero también estén atentos a la posibilidad de un ligero chaparrón en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de nubes que podrían aparecer en la tarde, especialmente hacia el final del día.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 17 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 02:00 y las 05:00, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.