El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas iniciales rondarán los 20 grados , con una ligera disminución a medida que avance la mañana, alcanzando los 17 grados hacia las 4 de la tarde.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo mantenga un estado mayormente poco nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. La temperatura máxima se prevé que alcance los 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será notable, oscilando entre el 62% y el 80%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

A partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, existe una probabilidad del 80% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa. Aunque las precipitaciones no se anticipan como un evento significativo, se recomienda estar preparado para posibles chubascos ligeros. La cantidad de lluvia esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería afectar de manera considerable las actividades diarias.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca que ayudará a mitigar la sensación de calor. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 21:58, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo parcialmente despejado. La noche se prevé tranquila, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes y la posibilidad de ligeras lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar del buen tiempo, pero estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y bajando a un 54% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más llevadera.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.