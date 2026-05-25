El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados y descendiendo ligeramente a 20 grados en las horas posteriores.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 60% de probabilidad de que se produzcan algunas gotas entre las 14:00 y las 20:00 horas, pero la cantidad esperada es mínima, apenas 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 72% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 55% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:59. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 16 grados.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o realizar deportes. La combinación de sol, temperaturas cálidas y un viento suave promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la zona.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 25 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo variado que alternará entre momentos de sol y nubes. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.