El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y bajando a un 54% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más llevadera.

A lo largo del día, el cielo presentará intervalos nubosos, con predominancia de nubes altas en las primeras horas. Sin embargo, se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, haya un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las condiciones indican un 65% de probabilidad de lluvia en este periodo, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos dispersos, aunque no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. Este viento suave a moderado será un alivio en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 25% entre las 20:00 y las 22:00 horas, lo que podría indicar la posibilidad de algún fenómeno aislado, aunque no se prevén condiciones severas. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 21 grados, con un cielo que se irá despejando gradualmente.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la posibilidad de lluvia aumenta. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante ese periodo. En general, el día se presenta como una mezcla de nubes y claros, con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza en Pazos de Borbén, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de nubes que podrían aparecer en la tarde, especialmente hacia el final del día.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Redondela, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.