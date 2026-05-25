El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o explorar los encantos del municipio.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, ya que el calor puede intensificarse.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante también será favorable para los amantes de los deportes acuáticos, ya que las condiciones del mar serán propicias para navegar y practicar windsurf.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en todos los periodos. Esto asegura que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:59. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, Oia disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que añadirá un toque de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo el tiempo favorable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura oscilará entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a media mañana, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.