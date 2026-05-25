El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que se registren 24 grados. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60-68% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol en los espacios públicos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o explorar los encantos del municipio.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a media mañana, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.