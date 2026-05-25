El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 89% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 37% hacia la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más confortable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como paseos o deportes. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una atmósfera más tranquila.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hay una probabilidad del 35% de lluvia en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialice. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de O Porriño disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:58. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en O Porriño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 17 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la madrugada y la mañana, el estado del cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.